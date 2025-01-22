Молдова отказалась от участия в «Евровидении»: Что происходит

Молдова отказывается от участия в конкурсе «Евровидение-2025». Об этом 22 января заявили директор национального телевидения Moldova 1 Корнелиу Дурнеску и глава делегации Молдовы на Евровидении Даниела Круду.
По словам организаторов, решение было принято «после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и художественных проблем». Несмотря на отказ от участия в соревновании, телеканал Moldova 1 будет транслировать в прямом эфире два полуфинала и финал в Базеле.
— Это решение было непростым, но необходимым в нынешних условиях. В этом году национальный отбор выявил определенные проблемы, включая снижение интереса зрителей и общего качества произведений и артистического исполнения. Этот факт вызвал негативное восприятие среди специалистов и общественности, что подчеркивает необходимость существенной реформы процесса отбора, — заявил Корнелиу Дурнеску.
По словам директора телеканала «Молдова 1», конкурс «Евровидение» требует значительных затрат, в том числе на организацию национального финала, постановку шоу, продвижение артистов, проезд и проживание команды, сценическое оформление, техническое оборудование и другие сопутствующие расходы. Корнелиу Дурнеску подчеркнул, что взнос за участие Республики Молдова составляет 21 486 евро.
Директор телеканала «Moldova 1» заявил, что TRM перераспределит ресурсы, запланированные для участия в «Евровидении» в этом году, на другие проекты.
Напомним, что по итогам живых прослушиваний 18 января 12 артистов и групп прошли в национальный финал Евровидения 2025. В этом году наша страна принимала бы участие в Евровидении в 20-й раз.