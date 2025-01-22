Первая жертва укуса клеща зафиксирована в январе 2025 года в Могилевской области

Эпидемиологи сообщили о первом зарегистрированном в Могилеве обращение в организацию здравоохранения за медпомощью после укуса клеща. Специалисты отмечают, что при такой мягкой зиме возможны встречи с клещами, хотя и не в таких количествах, как весной.