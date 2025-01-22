Первая жертва укуса клеща зафиксирована в январе 2025 года в Могилевской области

В Беларуси проснулись клещи, в январе 2025-го есть уже первая жертва укуса клещей, сообщает «Прыдняпроўская Ніва».
Эпидемиологи сообщили о первом зарегистрированном в Могилеве обращение в организацию здравоохранения за медпомощью после укуса клеща. Специалисты отмечают, что при такой мягкой зиме возможны встречи с клещами, хотя и не в таких количествах, как весной.
— Из-за аномальных погодных условий возникают риски нападения клещей как на человека, так и на животных, — прокомментировали специалисты Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии.
Отмечается, что зимуют клещи в опавшей листве, сухой траве и лесной подстилке. Поэтому с улицы принести их на себе в дом легко могут домашние животные. Если клещ присосался к животному, его нужно удалять, соблюдая правила личной безопасности.
А если клещ удален у человека в течение 72 часов нужно получить профилактическое лечение в медучреждении.
В 2024-м на Могилевщине с укусами клещей обратились свыше 2 тысяч человек, из которых около 30% — дети.
К слову, в прошлом году клещи проснулись в начале марта.