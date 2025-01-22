Из-за масштабного сбоя в Новосибирской области закрыли все филиалы МФЦ

В Новосибирской области сегодня закрыты все филиалы МФЦ. Причина в масштабном сбое в работе серверов.
«Из-за аварии на серверном оборудовании деятельность филиалов МФЦ Новосибирской области по оказанию государственных и муниципальных услуг временно приостановлена», — пояснили в ведомстве.
Дозвониться до МФЦ тоже невозможно — включается автоответчик.
«По техническим причинам в настоящее время операторы контактного центра не могут ответить на ваш звонок. Приносим извинения за доставленные неудобства», — отвечает робот, если набрать номер 8 (383) 21−77−052.
Сроки возобновления работы МФЦ неизвестны — на момент публикации информация не поступала.
Напомним, шквалистый ветер стал причиной обрыва проводов в девяти районах Новосибирской области. Непогода бушует с раннего утра.