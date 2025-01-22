Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за масштабного сбоя в Новосибирской области закрыли все филиалы МФЦ

Посетителей не принимают с утра 22 января.

Источник: SuperOmsk.ru

В Новосибирской области сегодня закрыты все филиалы МФЦ. Причина в масштабном сбое в работе серверов.

«Из-за аварии на серверном оборудовании деятельность филиалов МФЦ Новосибирской области по оказанию государственных и муниципальных услуг временно приостановлена», — пояснили в ведомстве.

Дозвониться до МФЦ тоже невозможно — включается автоответчик.

«По техническим причинам в настоящее время операторы контактного центра не могут ответить на ваш звонок. Приносим извинения за доставленные неудобства», — отвечает робот, если набрать номер 8 (383) 21−77−052.

Сроки возобновления работы МФЦ неизвестны — на момент публикации информация не поступала.

Напомним, шквалистый ветер стал причиной обрыва проводов в девяти районах Новосибирской области. Непогода бушует с раннего утра.

связь