Белорусы стали заключать меньше браков в торжественной обстановке

Годом ранее по всей стране было в торжественной обстановке было зарегистрировано 39,6 тысячи браков. За год данный показатель сократился на семь тысяч.
Согласно официальным данным, всего в 2023 году было зарегистрировано 56 тысяч браков. Таким образом, на торжественные церемонии пришлось 70% заключенных браков.
Радует тот факт, что новобрачные все чаще выбирают проведение церемоний регистрации заключения брака на белорусском языке с включением в нее различных элементов белорусского «вяселля» (рушники, хлеб-соль, зерно и др.).
В ведомстве обратили внимание, что белорусские загсы могут провести торжественную церемонию и по индивидуальному сценарию.
В прошлом году сотрудники загсов по всей стране провели более 1,7 тысячи церемоний свадебных юбилеев: это не только серебряные, но и золотые свадьбы.