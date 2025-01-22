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Белорусы стали заключать меньше браков в торжественной обстановке

МИНСК, 22 янв — Sputnik. В 2024 году в торжественной обстановке зарегистрировано более 32,6 тысячи браков, сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

Источник: Sputnik.by

Годом ранее по всей стране было в торжественной обстановке было зарегистрировано 39,6 тысячи браков. За год данный показатель сократился на семь тысяч.

Согласно официальным данным, всего в 2023 году было зарегистрировано 56 тысяч браков. Таким образом, на торжественные церемонии пришлось 70% заключенных браков.

Радует тот факт, что новобрачные все чаще выбирают проведение церемоний регистрации заключения брака на белорусском языке с включением в нее различных элементов белорусского «вяселля» (рушники, хлеб-соль, зерно и др.).

отметили в пресс-службе Минюста

В ведомстве обратили внимание, что белорусские загсы могут провести торжественную церемонию и по индивидуальному сценарию.

В прошлом году сотрудники загсов по всей стране провели более 1,7 тысячи церемоний свадебных юбилеев: это не только серебряные, но и золотые свадьбы.