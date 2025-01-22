Рисков размытия берега из-за вывоза мазута в Крыму нет — власти

«Пока таких рисков мы не видим. Безусловно, ЧС такого класса у нас впервые, но мы и с этой проблемой разберемся. Все то, что я увидел своими глазами, — управляемое, специалисты сделают свое дело. Здесь нет больших опасений», — сказал Константинов в эфире телеканала «Россия-24».
В Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе 15 декабря.
Ежедневно обследуются более 955 километров береговой линии. По состоянию на утро среды очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного грунта, из них более 131 000 тонн вывезено на площадки временного хранения.