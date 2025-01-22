Рисков размытия берега из-за вывоза мазута в Крыму нет — власти

«Пока таких рисков мы не видим. Безусловно, ЧС такого класса у нас впервые, но мы и с этой проблемой разберемся. Все то, что я увидел своими глазами, — управляемое, специалисты сделают свое дело. Здесь нет больших опасений», — сказал Константинов в эфире телеканала «Россия-24».