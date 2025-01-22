Приложение для борьбы с туберкулезом и ВИЧ разработали в Иркутской области

Для этого в приложении разработали виртуальное анонимное сообщество, которое включает в себя как пациентов, так и медперсонал. Теперь можно в любое время задать вопрос о самоконтроле, получить напоминает о визите к врачу, отследить динамику лечения, записаться онлайн на прием и многое другое.