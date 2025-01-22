Приложение для борьбы с туберкулезом и ВИЧ разработали в Иркутской области

Иркутская областная клиническая туберкулезная больница использует мобильное медицинское сопровождение для профилактики и борьбы с туберкулезом и ВИЧ. Как стало известно КП-Иркутск, смысл заключается в том, что с помощью гаджетов врачи поддерживают пациентов.
Залог успешного лечения туберкулеза у людей, живущих с ВИЧ, неразрывно связан с приемом антиретровирусных препаратов. Однако практика показываем, что при выписке из стационара пациенты перестают принимать лекарства. Это приводит к рецидивам, а иногда даже к летальным исходам.
Для этого в приложении разработали виртуальное анонимное сообщество, которое включает в себя как пациентов, так и медперсонал. Теперь можно в любое время задать вопрос о самоконтроле, получить напоминает о визите к врачу, отследить динамику лечения, записаться онлайн на прием и многое другое.
Данной программой участники пользуются уже два года, сейчас специалисты сделали выводы о ее эффективности. Например, 76% пациентов, использующих мобильное приложение, излечились от туберкулеза и не прервали антиретровирусную терапию. На основе этого проекта планируют разработать новый программный продукт.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что детский хирург Юрий Козлов из Иркутска провел лекцию в больнице Австралии.