Почти 300 иностранцев хотят переехать в Нижегородскую область

287 заявок на переселение в Нижегородскую область поступило от жителей Европы, США, Канады и других государств. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, АНО «Областное кадровое агентство» («ОКА») провело экскурсию в «Школе 800» для жителей, которые уже переехали в Нижегородскую область. Родителям и детям рассказали об инновационных подходах и развитиях образовательного учреждения.
Во время экскурсии иностранцы узнали о необходимости временной регистрации при поступлении в школу, о наличии квалифицированных тестов, а также переселенцы интересовались изучением русского языка, который необходим для усвоения учебной программы.
Генеральный директор АНО «ОКА» Якоб Пиннекер рассказал, что в Нижегородскую область переезжают чаще всего многодетные семьи, поэтому по поручению губернатора Глеба Никитина сейчас ведется разработка вспомогательных механизмов адаптации переселенцев к новой культурной среде.