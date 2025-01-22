Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 300 иностранцев хотят переехать в Нижегородскую область

В регион чаще всего переезжают многодетные семьи.

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области

287 заявок на переселение в Нижегородскую область поступило от жителей Европы, США, Канады и других государств. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, АНО «Областное кадровое агентство» («ОКА») провело экскурсию в «Школе 800» для жителей, которые уже переехали в Нижегородскую область. Родителям и детям рассказали об инновационных подходах и развитиях образовательного учреждения.

Во время экскурсии иностранцы узнали о необходимости временной регистрации при поступлении в школу, о наличии квалифицированных тестов, а также переселенцы интересовались изучением русского языка, который необходим для усвоения учебной программы.

Генеральный директор АНО «ОКА» Якоб Пиннекер рассказал, что в Нижегородскую область переезжают чаще всего многодетные семьи, поэтому по поручению губернатора Глеба Никитина сейчас ведется разработка вспомогательных механизмов адаптации переселенцев к новой культурной среде.