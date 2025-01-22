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Пострадавший в пожаре трамплин в Уфе, который не использовали годами, отремонтировали

В Уфе восстановили пострадавший в пожаре неэксплуатируемый трамплин.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в Спортивной школе олимпийского резерва подошел к концу ремонт трамплина К-60 для прыжков на лыжах. Об этом сообщил Центр управления республикой.

В последнее время объект не эксплуатировался, а в июне прошлого года здесь произошел пожар. В минувшем декабря на прямой линии к главе Башкирии Радию Хабирову обратились с просьбой о помощи в реконструкции местные жители.

Местные власти взяли обращение в работу. Мэрия выделила деньги на капитальный ремонт. По состоянию на прошедший декабрь уже выполнено 80% общего объема работ — сварочные и укрепление. Обшивку трамплина и укладку досок на горе для разгона обещали выполнить до конца 2024-го. В этом месяце реконструкция полностью завершилась.

— Летающие лыжники уже приступили к тренировкам, — сообщает ЦУР.

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