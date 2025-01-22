Если не зарегистрируешься — не допустим к сессии. Студентов из Петербурга разводят по новой схеме

«Позвонил мужчина, представился сотрудником деканата и сказал, что я не допущена к сессии, которая стартует 3 февраля, потому что не прошла регистрацию на каком-то сайте российских вузов. Время ограничено — до 13 часов. Я начала регистрироваться, мне пришел код в всплывающих уведомлениях, а я не увидела, что это сообщение от “Госуслуг”. Он попросил прислать скрин, что я прошла регистрацию, чтобы внести в список», — рассказала Анастасия.
На скриншот попал логин бакалавра, который заканчивался кодом из сообщения. В итоге девушка увидела, что это был код от «Госуслуг», после чего быстро поменяла пароль в личном кабинете и установила уведомления на почту о попытках входа.
А сайт, который прислали нашей читательнице, довольно известный, только не среди студентов, а абитуриентов. В нём можно подобрать вуз, специальности, исходя из своих баллов ЕГЭ и сданных предметов.
Напомним, если звонящий вам незнакомец требует от вас каких-то быстрых действий, будь то регистрация на сайте, уточнение данных СНИЛСа в «поликлинике», перевод денег на «безопасный счет» или передача наличных курьеру из службы безопасности, то это действуют мошенники. Не спешите верить незнакомцам. Иногда они подстрекают на преступления, после которых можно получить пожизненное. Если вам звонят якобы из какого-то учреждения, то сбросьте и перезвоните по номеру, указанному на их официальном сайте, посоветуйтесь с близкими. Отличить мошенников помогает и определитель номера.