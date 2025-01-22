Если не зарегистрируешься — не допустим к сессии. Студентов из Петербурга разводят по новой схеме

Напомним, если звонящий вам незнакомец требует от вас каких-то быстрых действий, будь то регистрация на сайте, уточнение данных СНИЛСа в «поликлинике», перевод денег на «безопасный счет» или передача наличных курьеру из службы безопасности, то это действуют мошенники. Не спешите верить незнакомцам. Иногда они подстрекают на преступления, после которых можно получить пожизненное. Если вам звонят якобы из какого-то учреждения, то сбросьте и перезвоните по номеру, указанному на их официальном сайте, посоветуйтесь с близкими. Отличить мошенников помогает и определитель номера.