Все места заняты, люди стояли: министр транспорта Ростовской области проехалась по донской столице на автобусе № 51

«Вновь вижу проблему со сложным ориентированием и отсутствием понятной навигации на остановках. Интересно, что от первоначальной точки до остановки идти 13 минут, ровно столько же, сколько ехать на самом автобусе до конечной», — делится министр.
Прождав 10 минут, Беликова села в автобус, точнее проехалась в нем стоя, так как он уже приехал переполненным.
Заняты все места, в том числе люди стояли. В час пик ситуация, видимо, вообще критическая. На маршруте явно недостаточно транспорта.
По ее словам, остановки совершались на всех предусмотренных для этого пунктах, но далеко от бордюра. На одной из них водитель вообще остановился на другой полосе. С безналичным расчетом в транспорте у министра проблем не возникло.
Министр также переговорила с компанией, реализующей концессию по остановкам. Планируется создать для дончан удобную и понятную навигацию.
Ранее сообщалось, что в Ростове в ближайшие пять лет появится 450 умных остановок. На светодиодных экранах новых остановок будет размещена информация о реальном времени прибытия необходимого транспорта.