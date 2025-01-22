Бетонная стена обрушилась из-за сильного ветра в Новосибирске

С самого утра сильные ветра бушуют в Новосибирской области. Из-за этого девять районов остались без электричества, участились аварии на дорогах.
Не выдержала шквалистых порывов и входная группа в одном из жилых домов на улице Экваторной, в микрорайоне Нижняя Ельцовка.
«Бетонная стена рухнула из-за сильного ветра — не выдержал каркас. Никто не пострадал», — сообщает паблик Mash Siberia.
Горожане также сообщили, что прямо сейчас на Красном проспекте, 46 шатается «туда-сюда» плита жилого дома. Ходить под окнами этого здания сегодня очень опасно.
Напомним, порывы ветра, по прогнозам синоптиков, достигают 28 метров в секунду.