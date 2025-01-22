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Две улицы в уфимской Зеленой роще буду перекрыты до 10 февраля и 15 марта

В Уфе из-за инженерных работ перекроют улицы Мубарякова и Авроры.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Уфы перекроют две улицы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничения связаны с проведением работ, связанных с инженерными сетями. С 22 января до 10 февраля власти перекроют половину местного проезда к дому № 8 по улице Мубарякова. С 26 января до 15 марта полностью будет закрыто движение возле дома № 18 по Авроре.

Власти города рекомендуют жителям и гостям столицы Башкирии заранее планировать свой маршрут.

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