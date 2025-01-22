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Более 20 тысяч заявок принято на дополнительный набор программы «Время Героев»

С начала дополнительной регистрации участников отбора в программу «Время героев» пришло уже более 20 тысяч заявок. Общее их число составило почти 65 тысяч. Об этом сообщили Life.ru в пресс-службе организации.

Дополнительная регистрация будет открыта до 12:00 25 января. Желающим необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. Результаты отбора станут известны после обработки информации всех участников. Вслед за федеральной программой «Время героев» такие же будут проводиться во всех регионах страны. К сегодняшнему дню уже 18 участников первого потока были назначены на высокие должности. Ректор президентской академии Алексей Комиссаров назвал программу востребованной и очень актуальной.

«Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне», — отметил он.

Ранее полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, который был в первом потоке участников программы «Время героев», порекомендовал бойцам СВО тоже принять участие. По его словам, эти люди уже показали свою эффективность на фронте, а теперь могут принести ещё больше пользы своему народу.