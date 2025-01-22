Рассказываем, почему введут ограничение движения по Байкальскому кольцу в Иркутске с 1 февраля 2025

А связано это с проведением работ по реконструкции напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф». Вот почему введут ограничение движения по Байкальскому кольцу в Иркутске с 1 февраля 2025.