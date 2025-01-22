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Рассказываем, почему введут ограничение движения по Байкальскому кольцу в Иркутске с 1 февраля 2025

Движение транспорта ограничат по Байкальскому кольцу в Иркутске до 15 апреля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ограничение движения по Байкальскому кольцу в Иркутске с 1 февраля 2025 продлится 2,5 месяца. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Ограничение движения по Байкальскому кольцу в Иркутске с 1 февраля 2025.

— С 8:00 1 февраля до 20:00 15 апреля ограничат движение транспорта по Байкальскому кольцу (сужение на одну полосу) в районе примыкания к нему улицы Байкальской, — уточнили в администрации.

А связано это с проведением работ по реконструкции напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф». Вот почему введут ограничение движения по Байкальскому кольцу в Иркутске с 1 февраля 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 14 февраля поднимется стоимость проезда по маршруту № 2 в Иркутске. До восьми часов вечера придется отдать 40 рублей, а после — 45.