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11 образовательных учреждений в Ростовской области обеспечили электричеством

Энергетики за год подключили 11 образовательных учреждений Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году энергетики Ростовской области подключили к своим сетям ряд социальных объектов, в том числе 11 образовательных учреждений. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

По словам чиновника, новые мощности обеспечили для ростовских школ № 1 и № 8, а также для батайской гимназии № 7, спортивной школы в городе Гуково, лицея № 5 в Каменске-Шахтинском и для лицея № 82 в поселке Каменоломни.

Подключение выполняли с помощью современного оборудования, и это обеспечило высокую эффективность, а также энергобезопасность объектов.

— Энергетическая инфраструктура — фундамент развития региона. Только в прошлом году предприятием было подключено более 250 социально значимых и крупных объектов. Среди них — детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения, объекты культуры и ЖКХ, парки и церкви, — отметил Игорь Сорокин.