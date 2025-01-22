11 образовательных учреждений в Ростовской области обеспечили электричеством

По словам чиновника, новые мощности обеспечили для ростовских школ № 1 и № 8, а также для батайской гимназии № 7, спортивной школы в городе Гуково, лицея № 5 в Каменске-Шахтинском и для лицея № 82 в поселке Каменоломни.