Метель в Алматы осложняет работу аэропорта

Введены ограничения по предоставлению услуг по деайсингу в связи с интенсивностью снега. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, принимая все необходимые меры для минимизации задержек и восстановления нормального хода операций. Просим пассажиров проверять актуальный статус рейсов на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний перед отправлением.