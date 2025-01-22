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Метель в Алматы осложняет работу аэропорта

Службы Международного аэропорта Алматы в связи с ухудшением погодных условий работают в усиленном режиме. Наблюдаются задержки авиарейсов, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: -8° 3 м/с 62% 769 мм рт. ст. -4°
Источник: Baigenews

Введены ограничения по предоставлению услуг по деайсингу в связи с интенсивностью снега. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, принимая все необходимые меры для минимизации задержек и восстановления нормального хода операций. Просим пассажиров проверять актуальный статус рейсов на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний перед отправлением.

сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций аэропорта