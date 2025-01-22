Создана сверхстойкая к окислению керамика для атомной отрасли

В частности, добавление титана и циркония позволило повысить температуру, при которой начинается процесс окисления керамики, с 1 005 градусов до 1 240 градусов Цельсия, а также на 83% снизить удельный прирост массы, связанный с поглощением атомов кислорода поверхностью данного материала. В перспективе это продлит сроки службы деталей, изготовленных из данной формы керамики для работы в атомных реакторах и других промышленных установках с агрессивной средой, подытожили ученые.