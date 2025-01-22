Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выбоины на М-7 в Нижегородской области заделали после жалоб водителей

Выбоины на трассе М-7 в Нижегородской области залатали после жалоб автомобилистов.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сказали в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что водители массово теряют колеса на нижегородском участке федеральной трассы Москва — Уфа. Со слов потерпевших, проблема особенно остро ощущается при приближении к развязке, которая соединяет Арзамас с Москвой и Нижним Новгородом.

НИА «Нижний Новгород» выяснил, что дефекты в покрытии на указанном участке дороги были выявлены 19 января. Утром 20-го подрядчик выполнил восстановительные работы в рамках текущего содержания. В ФКУ показали, как отремонтированный участок выглядит сейчас.