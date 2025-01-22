Выбоины на М-7 в Нижегородской области заделали после жалоб водителей

Об этом НИА «Нижний Новгород» сказали в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.
Ранее сообщалось, что водители массово теряют колеса на нижегородском участке федеральной трассы Москва — Уфа. Со слов потерпевших, проблема особенно остро ощущается при приближении к развязке, которая соединяет Арзамас с Москвой и Нижним Новгородом.
НИА «Нижний Новгород» выяснил, что дефекты в покрытии на указанном участке дороги были выявлены 19 января. Утром 20-го подрядчик выполнил восстановительные работы в рамках текущего содержания. В ФКУ показали, как отремонтированный участок выглядит сейчас.