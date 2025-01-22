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Загсы назвали топ-5 детских имен в Беларуси в 2024 году

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Загсы зарегистрировали в торжественной обстановке более 3,3 тысяч новорожденных в Беларуси в 2024 году, сообщили в пресс-службе Минюста.

Ведомство выделило по пятерке самых популярных имен, которые родители давали мальчикам и девочкам в 2025 году. В этот рейтинг попали:

  • Михаил, Матвей, Тимофей, Артем и Марк.
  • София, Ева, Анна, Мария и Алиса.

Отметим, что Михаил и София не первый год подряд становятся самыми популярными детскими именами. Также так чаще всего называли своих детей россияне в 2024 году.

Необычные имена

В ведомстве отметили, что в Беларуси детей порой называют редкими, необычными и старинными именами. Например, в Брестской области в прошлом году мальчиков называли в том числе Аристархами, Мерлинами, Кузьмами, Савватиями и Евстафиями. Девочкам давали такие имена: Авива, Тавифа, Ксантея, Николая, Филонида.

В Минской области зафиксированы такие необычные детские имена:

  • мальчики: Бернард, Дин, Вилли, Элай, Яким, Ясь, Цинчэнь.
  • девочки: Ассоль, Лавия, Мадонна, Океания, Луна.

В Витебской области мальчиков называли Алмаз, Аким, Гектор, Дастан, Космос, Карим, Самуил, девочек — Аглая, Владлена, Зайра, Герда, Есения, Каталея, Мирана.

В Минске необычные имена были такие: Алмаз, Ратибор, Добрыня, Янка, Корней, Златан, Манэ, Дева, Иоанна, Весна, Матрена, Элиф.

В Минюсте напомнили, что у ребенка может быть не более двух имен. Орган загса не вправе отказать в присвоении ребенку выбранного родителями имени, если оно не противоречит нормам общественной морали, национальным традициям.