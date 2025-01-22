Мошенники начали обманывать пользователей с помощью комментариев на YouTube

Одна из самых изощренных схем — криптовалютное мошенничество. Такие комментарии часто появляются под видео о финансах или инвестициях и маскируются под личные истории успеха. Обычно комментарий выглядит правдоподобно: пользователь делится своим опытом, а в ответах другие аккаунты подтверждают правдивость рассказа. Мошенники заманивают жертву на сторонние платформы, такие как Telegram или WhatsApp, где продолжают диалог. В итоге ничего, кроме потерь, такие «советы» не приносят.