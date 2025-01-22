Пункт сбора противообледенительной жидкости построили в аэропорту Братска

— Воздушное судно может покрыться ледовой коркой при взлете и наборе высоты, во избежания этого и проводится обработка. Обычно случается это при снежной оттепели и повышенной влажности. Во время сухих морозов обледенение практически невозможно — осадки сдувает с поверхности потоком воздуха, — уточнили в пресс-службе аэропорта.