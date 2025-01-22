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Пункт сбора противообледенительной жидкости построили в аэропорту Братска

Лайнер может покрыться ледовой коркой при взлете и наборе высоты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Братска построили пункт сбора противообледенительной жидкости. Как стало известно КП-Иркутск, оборудование, размещенное под землей, необходимо для сбора реагентов, которыми обрабатывают лайнеры.

— Воздушное судно может покрыться ледовой коркой при взлете и наборе высоты, во избежания этого и проводится обработка. Обычно случается это при снежной оттепели и повышенной влажности. Во время сухих морозов обледенение практически невозможно — осадки сдувает с поверхности потоком воздуха, — уточнили в пресс-службе аэропорта.

После жидкие реагенты стекают сквозь решётки в подземные резервуары, затем специалисты откачивают жидкость в автоцистерну.

В это время продолжается реконструкция аэропорта. В 2025 планируют достроить здание аварийно-спасительной службы, обновить магистральную рулёжную дорожку, а на взлётно-посадочной полосе расширить разворот и заменить огни.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 500 рекламных конструкций демонтировали в Иркутске за год.