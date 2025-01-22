В СФ опровергли запрос о снятии неприкосновенности с сенатора от Ростовской области

Напомним, об отставке главы донского региона стало известно 4 ноября 2024 года. Позже Василий Голубев стал представителем от Законодательного собрания Ростовской области в Совете Федерации. Сенатора включили в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.