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В СФ опровергли запрос о снятии неприкосновенности с сенатора от Ростовской области

В Совфеде опровергли получение просьбы о снятии неприкосновенности с Василия Голубева.

Источник: Комсомольская правда

В Совете Федерации не получали представления Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности сенатора от Ростовской области Василия Голубева. Об этом агентству РИА Новости сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

— В адрес комитета таких документов не поступало. Я такой информацией не располагаю, — сказал Вячеслав Тимченко.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась непроверенная информация о запросе на лишение неприкосновенности, который якобы поступил от надзорных органов в связи с проведением следственным действий.

Напомним, об отставке главы донского региона стало известно 4 ноября 2024 года. Позже Василий Голубев стал представителем от Законодательного собрания Ростовской области в Совете Федерации. Сенатора включили в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.