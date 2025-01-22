В СФ опровергли запрос о снятии неприкосновенности с сенатора от Ростовской области

В Совете Федерации не получали представления Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности сенатора от Ростовской области Василия Голубева. Об этом агентству РИА Новости сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
— В адрес комитета таких документов не поступало. Я такой информацией не располагаю, — сказал Вячеслав Тимченко.
Напомним, ранее в ряде СМИ появилась непроверенная информация о запросе на лишение неприкосновенности, который якобы поступил от надзорных органов в связи с проведением следственным действий.
Напомним, об отставке главы донского региона стало известно 4 ноября 2024 года. Позже Василий Голубев стал представителем от Законодательного собрания Ростовской области в Совете Федерации. Сенатора включили в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.