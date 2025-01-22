Уникальные ледяные волосы обнаружили в Беловежской пуще

Причем причину появления этих структур ученые смогли разгадать только в 21 веке. В 2015-м ученые исследовали ледяные «волоски» и обнаружили, что решающую роль в их образовании играет особый вид грибов — Exidiopsis effusa. В составе этого грибка — особые вещества, которые и являются своеобразным цементом при постройке этих ледяных структур. Когда жидкость из древесины выходит через микропоры из-за холода, ферменты гриба смешиваются с влагой и не дают ей слипаться в крупные кристаллы льда. «Ледяные волосы» растут, пока не закончится жидкость в дереве или не поменяется окружающая температура.