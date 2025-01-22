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Уникальные ледяные волосы обнаружили в Беловежской пуще

В Беловежской пуще появились ледяные волосы, загадку которых разгадали ученые.

Источник: Комсомольская правда

В Беловежской пуще наблюдают редкое природное явление — ледяные волосы, рассказали на сайте нацпарка.

Необычное зрелище можно наблюдать в прохладный период — поздней осенью, зимой и ранней весной, когда температуры держатся в районе нуля градусов. «Ледяные волосы» представляют собой тончайшие ниточки льда, вырастающие на влажной гниющей древесине.

— Внешне это напоминает седую бороду, а длина отдельных «волосков» может достигать 20 сантиметров, — рассказали в пуще.

Причем причину появления этих структур ученые смогли разгадать только в 21 веке. В 2015-м ученые исследовали ледяные «волоски» и обнаружили, что решающую роль в их образовании играет особый вид грибов — Exidiopsis effusa. В составе этого грибка — особые вещества, которые и являются своеобразным цементом при постройке этих ледяных структур. Когда жидкость из древесины выходит через микропоры из-за холода, ферменты гриба смешиваются с влагой и не дают ей слипаться в крупные кристаллы льда. «Ледяные волосы» растут, пока не закончится жидкость в дереве или не поменяется окружающая температура.

Уникальные «ледяные волосы» наблюдают в Беловежской пуще. Фото: npbp.by.

Причем появляется это природное явление только в Северном полушарии, между 45-й и 50-й параллелями, и только в широколиственных лесах.

В Беловежской пуще этот природный феномен можно увидеть своими глазами, с наибольшей вероятностью — перед самым рассветом.

Ранее мы писали, что белорусов зовут искать метеорит, упавший вблизи Минска: «Суперболид с яркостью близкой к Луне».

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