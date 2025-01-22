Виталий Хоценко провел оперштаб по реконструкции и ремонту соцобъектов в Омской области

В правительстве Омской области прошло расширенное заседание оперштаба по вопросам ремонта, строительства и реконструкции школ, больниц и возведению модульных медобъектов. На совещании обсуждались как текущие вопросы, так и результаты работ по уже введенным в эксплуатацию объектам в 2024 году. В диалоге приняли участие все заинтересованные стороны: руководители ведомств, муниципалитетов и подрядных организаций.
В частности, участники совещания подвели итоги капремонтов в Богословской, Любинской и Новопокровской школах (они завершились в минувшем году), а также обозначили сроки сдачи многострадальной школы в Горьковском районе. Работы в этом образовательном учреждении близятся к завершению. Были также озвучены планы по реконструкции школ и больниц в 2025 году.
В рамках президентской программы на обновление школ Омской области в 2025 году выделено более 1 млрд рублей. Подготовка к ремонту ведется еще в 7 учебных учреждениях. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил строго соблюдать графики работ. Как особо подчеркнул глава региона, эти вопросы будут под особым контролем.
В процессе реконструкция образовательных учреждений в Колосовском и Муромцевском районах (в райцентрах Колосовка и Муромцево). Продолжается ремонт в 19 учреждениях образования, в том числе 14 школах Омска. Высокая степень готовности отмечается в Казачьей кадетской школе-интернате имени Маршала Советского Союза Д. Т. Язова, омской школе № 107, Тевризской школе № 2 и Троицкой школе Омского района.
Отдельно обсудили и ситуацию по медицинским учреждениям. В сфере здравоохранения в 2024 году отремонтированы 115 объектов. В 2025 году запланирован капремонт 118 зданий, на это направят свыше 1,7 млрд рублей. Подрядные организации уже приступили к работам.
В прошлом году в Омской области построено 13 ФАПов и 12 врачебных амбулаторий. В 2025 году в рамках модернизации первичного звена здравоохранения поставят и установят 14 модульных ФАПов и 1 амбулаторию.