Виталий Хоценко провел оперштаб по реконструкции и ремонту соцобъектов в Омской области

В частности, участники совещания подвели итоги капремонтов в Богословской, Любинской и Новопокровской школах (они завершились в минувшем году), а также обозначили сроки сдачи многострадальной школы в Горьковском районе. Работы в этом образовательном учреждении близятся к завершению. Были также озвучены планы по реконструкции школ и больниц в 2025 году.