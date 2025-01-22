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Девочка в «маске Бэтмена» прилетит в Петербург из США за лечением

Девочка Луна в «маске Бэтмена» приедет в Петербург из США, чтобы продолжить лечение. Об этом «Известиям» сообщила мама пациентки Кэрол Феннер.

По словам матери, лечение продолжится несмотря на санкции США. Она добавила, что пожертвования прекратились из-за ситуации между Россией и Украиной, поэтому США больше не оказывают помощь, если в процессе участвует РФ.

Феннер сказала, что Луна чувствует себя хорошо, однако у нее остались рубцы, которые могут причинять дискомфорт. Также она поделилась информацией о стоимости поездок в Россию. Обычно семья тратит около 25 тысяч долларов, из них 11 тысяч идут на операцию, 5 — на авиабилеты, а остальная сумма на питание и аренду жилья.

Луна Феннер родилась в 2019 году в США с редкой патологией — меланоцитарным невусом лица. Это родимое пятно, которое может в будущем привести к раку кожи. Из-за заболевания ее называют девочкой в «маске Бэтмена».

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