Девочка в «маске Бэтмена» прилетит в Петербург из США за лечением

Феннер сказала, что Луна чувствует себя хорошо, однако у нее остались рубцы, которые могут причинять дискомфорт. Также она поделилась информацией о стоимости поездок в Россию. Обычно семья тратит около 25 тысяч долларов, из них 11 тысяч идут на операцию, 5 — на авиабилеты, а остальная сумма на питание и аренду жилья.