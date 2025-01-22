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Плату за проезд по дороге Алексеевское — Альметьевск введут в конце февраля

Плату за проезд по автомобильной дороге Алексеевское Альметьевск в Татарстане концессионер АО Автострада планирует ввести в конце февраля. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Сейчас на трассе Алексеевское — Альметьевск проходит тестовая эксплуатация оборудования по взиманию платы, поэтому проезд по ней пока бесплатный», — говорится в сообщении.

За последние десять дней по автодороге Алексеевское — Альметьевск проехало около 32,5 тыс. машин, из них в направлении Альметьевска — 16,1 тыс., в сторону Алексеевского — 16,3 тыс.

Всего со дня открытия трассы, с 26 декабря, дорогой воспользовались 102,4 тыс. водителей. Самое большое количество проездов зафиксировано 6 января — почти 6,5 тыс.