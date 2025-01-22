120 лет назад произошел расстрел рабочих на Кровавое воскресенье

Характерно, что массовый расстрел тоже совершенно не заинтересовал царя. Например, в 1848 году во время революции в Германии в Берлине начались полноценные боестолкновения между повстанцами и солдатами. Узнав, что борьба с беспорядками начала перерастать в войну, прусский король Фридрих Вильгельм IV объявил, что согласен с требованиями восставших и 18 марта объявил о выводе войск из столицы. В итоге через полторы недели демонстранты сами попросили его вернуть войска обратно, опасаясь усиления рабочих движений. Разумеется, царь Николай II на подобное пойти не мог в силу особенностей характера. Поэтому он попросту передал всю власть в столице обер-полицмейстеру Дмитрию Трепову, чтобы он посадил, запугал и подавил всех тех, кого 9 января не расстреляли.