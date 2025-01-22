Художник Никас Сафронов подарил музею Таганрога портрет Антона Чехова

Народный художник России Никас Сафронов подарил Таганрогскому художественному музею портрет писателя Антона Чехова. Мастер передал работу врио главы Ростовской области Юрию Слюсарю во время встречи в Москве, сообщает пресс-служба главы региона.
Передача нового музейного экспоната состоялась в преддверии 165-летия донского классика. Юрий Слюсарь пригласил Никаса Сафронова приехать в Таганрог на юбилейные чеховские мероприятия и провести мастер-класс для юных живописцев.
Напомним, 29 января 2025 года весь литературный мир отметит 165 лет со Дня рождения уроженца Таганрога Антона Чехова. К этой дате на Дону запланировали выставки, экскурсии, музейные программы и мастер-классы. Наиболее интересная программа ждет жителей и гостей приморского города.