Художник Никас Сафронов подарил музею Таганрога портрет Антона Чехова

Напомним, 29 января 2025 года весь литературный мир отметит 165 лет со Дня рождения уроженца Таганрога Антона Чехова. К этой дате на Дону запланировали выставки, экскурсии, музейные программы и мастер-классы. Наиболее интересная программа ждет жителей и гостей приморского города.