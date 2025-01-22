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Художник Никас Сафронов подарил музею Таганрога портрет Антона Чехова

Экспозиция художественного музея в Таганроге пополнится портретом Антона Чехова.

Источник: Комсомольская правда

Народный художник России Никас Сафронов подарил Таганрогскому художественному музею портрет писателя Антона Чехова. Мастер передал работу врио главы Ростовской области Юрию Слюсарю во время встречи в Москве, сообщает пресс-служба главы региона.

Передача нового музейного экспоната состоялась в преддверии 165-летия донского классика. Юрий Слюсарь пригласил Никаса Сафронова приехать в Таганрог на юбилейные чеховские мероприятия и провести мастер-класс для юных живописцев.

Напомним, 29 января 2025 года весь литературный мир отметит 165 лет со Дня рождения уроженца Таганрога Антона Чехова. К этой дате на Дону запланировали выставки, экскурсии, музейные программы и мастер-классы. Наиболее интересная программа ждет жителей и гостей приморского города.