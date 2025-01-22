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Получены стимуляторы роста растений из отходов производства бумаги

Результаты исследования представлены в Journal of Molecular Liquids.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) нашли новый способ получения стимуляторов роста сельскохозяйственных растений их отходов целлюлозно-бумажных производств, сообщает пресс-служба вуза.

По информации пресс-службы, основой для получения агробионанохимикатов стали безопасные отходы целлюлозно-бумажных производств — лигносульфонаты.

Наночастицы из лигносульфонатов рассматриваются исследователями как стимуляторы роста растений, «губки» для красителей, которые могут попасть в сточные воды, и даже как сорбенты для нефти ввиду пористости структуры и высокого массового содержания атомов углерода, которые могут быть усвоены почвой. «Полученные образцы в силу особенностей строения могут быть применены не только для улучшения роста посевов, но и для удаления некоторых токсичных веществ из сточных вод», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые исследовали влияние стимуляторов роста на культурах редьки посевной (Raphanus raphanistrum subsp. Sativus) и пшеницы мягкой (Tr ticum aest vum). Тестирование показало, что скорость их роста увеличилась на 14−38%.

Результаты исследования представлены в Journal of Molecular Liquids.