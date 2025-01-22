Получены стимуляторы роста растений из отходов производства бумаги

Наночастицы из лигносульфонатов рассматриваются исследователями как стимуляторы роста растений, «губки» для красителей, которые могут попасть в сточные воды, и даже как сорбенты для нефти ввиду пористости структуры и высокого массового содержания атомов углерода, которые могут быть усвоены почвой. «Полученные образцы в силу особенностей строения могут быть применены не только для улучшения роста посевов, но и для удаления некоторых токсичных веществ из сточных вод», — говорится в сообщении.