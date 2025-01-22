Юные велосипедисты Суворовского завершили год серией побед

Отметим, что велосекция работает в Суворовском уже третий год. Детям от 7 до 14 лет здесь доступны бесплатные занятия по нескольким направлениям: горный велосипед (MTB), велосипедный кросс на трамплинах, рампах и т. д. (BMX), гонки на шоссе и велотреке. При этом секция предоставляет велосипеды тем ребятам, которые своих не имеют.