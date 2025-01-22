Юные велосипедисты Суворовского завершили год серией побед

В велосекции на базе спортивной школы олимпийского резерва № 19 подвели итоги 2024 года. За этот период воспитанники отделения приняли участие в 12 турнирах, в 9 из которых они заняли призовые места пьедестала.
Отметим, что велосекция работает в Суворовском уже третий год. Детям от 7 до 14 лет здесь доступны бесплатные занятия по нескольким направлениям: горный велосипед (MTB), велосипедный кросс на трамплинах, рампах и т. д. (BMX), гонки на шоссе и велотреке. При этом секция предоставляет велосипеды тем ребятам, которые своих не имеют.
Для того, чтобы юные спортсмены успешно тренировались, застройщиком района была создана универсальная велобеговая трасса, которая подходит и для организации соревнований по горному велосипеду.
Созданные условия благотворно сказались на подготовке ребят. Благодаря чему юные велосипедисты смогли одержать победу на различных соревнованиях.
Так, в октябре 2024 года на первенстве Ростовской области по велоспорту на шоссе Анастасия Письменная завоевала в этом соревновании золотую медаль, а Милан Корнев и Федор Щетинский заняли третье место. В первенстве Ростова-на-Дону по горному велосипеду победила Анна Письменная, а на третьем месте оказалась ее подруга по команде Валерия Штром.
Среди юношей победителями городских соревнований стали Александр Безлепкин и Михаил Цибин, занявшие первое и второе места соответственно. Были победы и на областных соревнованиях по горному велосипеду. Александр и Михаил взяли серебро и бронзу, тогда как Анна и Валерия улучшили свои результаты, завоевав первое и второе места.
Впереди первые старты 2025 года, и ребята к ним активно готовятся. Уже 23 февраля в парке Авиаторов состоится первенство Ростова-на-Дону. А в марте юные велогонщики Суворовского представят свою секцию на всероссийских соревнованиях.