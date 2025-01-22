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Грузоподъемность увеличили на Большеокинской переправе в Братском районе

Допустимая нагрузка увеличилась до 20 тонн.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Допустимая нагрузка на ледовую переправу «Большеокинское — Озерный» с 21 января 2025 увеличилась до 20 тонн. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братского района.

— В это время на переправах «Тангуй — Добчур» и «Ключи-Булак — Харанжино» разрешенная нагрузка транспорта остается прежней — до 10 тонн, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, ездить по ледовой дороге можно лишь до наступления темноты. При движении необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Выезд машин на лед вне переправ строго запрещен, авто может уйти под лед.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Братска построили пункт сбора противообледенительной жидкости. Оборудование необходимо для сбора реагентов, которым обрабатывают воздушное судно.