Грузоподъемность увеличили на Большеокинской переправе в Братском районе

Допустимая нагрузка на ледовую переправу «Большеокинское — Озерный» с 21 января 2025 увеличилась до 20 тонн. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братского района.
— В это время на переправах «Тангуй — Добчур» и «Ключи-Булак — Харанжино» разрешенная нагрузка транспорта остается прежней — до 10 тонн, — уточнили в пресс-службе.
Напомним, ездить по ледовой дороге можно лишь до наступления темноты. При движении необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Выезд машин на лед вне переправ строго запрещен, авто может уйти под лед.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Братска построили пункт сбора противообледенительной жидкости. Оборудование необходимо для сбора реагентов, которым обрабатывают воздушное судно.