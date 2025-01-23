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Мнение россиян о главных событиях 2024 года: итоги исследований от редакций медиапроектов Mail

В минувшем году редакции Новостей, Финансов и ВФокусе Mail провели более 70 опросов на различные темы. Читатели рассказали, что думают о важных политических, экономических событиях, а также изменениях в социальной сфере. Собрали итоги исследований и делимся результатами в материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Источник: РИА "Новости"

В опросе приняли участие почти 50 тысяч человек из 50 регионов России. 78% опрошенных согласились с высказыванием, что беседа Владимира Путина с экс-ведущим Fox News — это возможность транслировать позицию России западной аудитории. По мнению россиян, самыми популярными темами интервью стали конфликт на Украине, взрыв «Северных потоков» и внешняя политика РФ.

ПМЭФ-2024

Источник: Кирилл Казачков/Фотобанк "Росконгресс"

Редакция Новостей Mail выяснила, что читатели внимательно следили за Петербургским международным форумом. Россияне в ходе опроса отметили наиболее актуальные темы, которые обсуждались на ПМЭФ. В их числе:

  • сотрудничество России со странами БРИКС (52%);
  • развитие отношений с Китаем (44%) и Индией (35%);
  • взаимодействие с арабским миром (41%) и Глобальным Югом (30%).

Кроме того, респонденты перечислили главные направления для развития экономики, которым, по их мнению, следует уделять внимание: здравоохранение и образование (по 68% каждый), наука (61%), машиностроение (53%) и сельское хозяйство (51%).

Итоги визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам

Источник: РИА "Новости"

За визитом российского лидера в Северную Корею следили 76% участников опроса. Большинство респондентов интересовала тема Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ. 70% опрошенных заявили, что Россия в случае вступления Северной Кореи в войну с другим государством должна оказывать, прежде всего, военно-техническую поддержку. При этом 45% респондентов уверены, что военный союз России с КНДР способствует снижению риска Третьей мировой войны.

За темой визита Владимира Путина во Вьетнам следили 74% читателей Новостей Mail. По мнению 65% участников опроса, сотрудничество между Вьетнамом и Россией является выгодным в равной степени для обеих стран, 21% ответили, что партнерство государств приносит пользу только Вьетнаму.

Отношения между Россией и НАТО

Источник: AP 2024

Половина россиян считает, что между РФ и НАТО идет опосредованный конфликт. Такое мнение высказали участники исследования, проведенного по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. 18% опрошенных заявили, что конфликт определенно есть, 28% — что скорее есть, чем нет. Более половины (60%) читателей Новостей Mail следили за заявлениями официальных лиц США и Германии о планах размещения дальнобойного оружия на территории ФРГ с 2026 года. По их мнению, наиболее действенными ответными мерами со стороны России будут: размещение российских ракет ближе к территории США (75%), модернизация ВПК в целом (49%), экономическое давление на Германию (30%).

Выход Джо Байдена из президентской гонки и итоги выборов в США

Источник: AP 2024

Результаты летнего опроса Новостей Mail показали, что россияне внимательно наблюдали за политической ситуацией в США и уже тогда понимали, к чему может привести замена кандидата от Демократической партии. 65% респондентов сочли, что наибольшими шансами на победу в выборах обладает Дональд Трамп, 13% опрошенных заявили, что следующим президентом США станет новый кандидат от демократов.

После того, как выборы состоялись и президентом вновь стал Дональд Трамп, Новости Mail узнали мнение россиян об итогах избирательный процесс в США. 39% просчитали, что Трамп не сможет снять санкции с России, так как ему помешает американская элита. Около 33% россиян настроены более оптимистично. Они полагают, что часть санкций избранному президенту удастся снять.

Арест Павла Дурова во Франции

В конце августа 2024 года в парижском аэропорту задержали основателя Telegram. Большинство участников исследования Новостей Mail выразили мнение, что за этим стояли: США (52%), западные спецслужбы (47%), французские власти (24%), западные компании-техногиганты (22%).

После ареста Дурова появились высокие риски безопасности данных пользователей Telegram — с таким утверждением согласились 50% участников опроса. Однако, каждый пятый респондент оценил риски как низкие.

Конфликт на Ближнем Востоке

Источник: AP 2024

К годовщине обострения конфликта между Израилем и ХАМАС редакция Новостей Mail провела опрос, где попросила спрогнозировать сроки урегулирования в регионе и возможные последствия военного конфликта. Примерно треть респондентов (29%) не смогла ответить на вопрос о времени завершения конфликта, 23% участников исследования считают, что противостояние между арабскими странами и Израилем продолжится еще 1−5 лет, и столько же (23%) заявили о перспективе затягивания кризиса более чем на пять лет. При этом около 20% участников опроса надеются на урегулирование противоречий в течение текущего года и быстрее. Что касается возможных последствий эскалации, 38% респондентов считают, что при развитии конфликта может начаться третья мировая война. Однако 45% заявили о том, что такой исход невозможен.

Изменения в ядерной доктрине РФ

Источник: РИА "Новости"

В сентябре 2024 года Владимир Путин объявил об изменении ядерной доктрины России. За новостями об этом следили три четверти респондентов (75%). Большая часть тех, кто интересовался темой (63%), положительно оценила правки в доктрине.

По поводу последствий нововведений читатели Новостей Mail высказались следующим образом:

  • 46% считают, что изменения в доктрине снижают риск ядерной войны;
  • 36% — что изменения способствуют увеличению риска ядерной войны;
  • 13% заявили, что нововведения никак не влияют на вероятность ядерной войны.


Экономика и финансы в 2024 году

Источник: РИА "Новости"

В декабре читатели Финансов Mail приняли участие в опросе о самых значимых событиях и процессах в российской экономике. Почти каждый второй (47%) назвал главным экономическим явлением рост цен и инфляцию. 25% выбрали в этом качестве — изменения ключевой ставки ЦБ. Также россияне были обеспокоены снижением стоимости рубля.

Тема роста цен в стране обсуждалась и перед началом учебного года. Около 94% опрошенных заметили, что цены на школьные наборы выросли. Вот какие суммы участники опроса собирались потратить на сбор детей к школе: 55,7% — более 10 тыс. рублей, 20,9% — от 5 до 10 тыс. рублей, а 11,5% — 2−5 тыс. рублей.

Чайлдфри

Источник: РИА "Новости"

В ноябре 2024 года Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в стране. Ранее осенью редакция Новостей Mail провела опрос на тему отношения к движению чайлдфри. Половина респондентов (51%) следила за темой разработки запрета пропаганды чайлдфри, около четверти (28%) что-то слышали о теме, а каждый пятый (18%) впервые узнал о нововведениях из опроса. При этом более 50% опрошенных считают, что в настоящее время стоит заводить детей, противоположного мнения придерживается каждый пятый, около 14% не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Квадроберы

Источник: РИА "Новости"

Опрос редакции ВФокусе Mail на тему квадробинга на страницах Mail.ru стал одним из самых популярных в 2024 году. В нем приняли участие 56 тысяч респондентов из 50 регионов России. Примерно 7 из 10 участников опроса отрицательно относятся к субкультуре. 61% высказались в пользу запрета квадробики. 18% заявили, что дети имеют право заниматься квадробингом.

Хэллоуин

Источник: РИА "Новости"

Согласно результатам опроса, который редакция ВФокусе Mail провела в конце октября 2024 года, лишь 8% участников собирались праздновать канун Дня Всех Святых. Среди причин, которые повлияли на решение не отмечать Хэллоуин, россияне назвали: чужой праздник (59%), незначимое событие (38%), противоречия религиозным взглядам (25%).

Исследования Новостей Mail
социология