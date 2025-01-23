Мнение россиян о главных событиях 2024 года: итоги исследований от редакций медиапроектов Mail

К годовщине обострения конфликта между Израилем и ХАМАС редакция Новостей Mail провела опрос, где попросила спрогнозировать сроки урегулирования в регионе и возможные последствия военного конфликта. Примерно треть респондентов (29%) не смогла ответить на вопрос о времени завершения конфликта, 23% участников исследования считают, что противостояние между арабскими странами и Израилем продолжится еще 1−5 лет, и столько же (23%) заявили о перспективе затягивания кризиса более чем на пять лет. При этом около 20% участников опроса надеются на урегулирование противоречий в течение текущего года и быстрее. Что касается возможных последствий эскалации, 38% респондентов считают, что при развитии конфликта может начаться третья мировая война. Однако 45% заявили о том, что такой исход невозможен.