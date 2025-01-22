Мост у Телецентра закроют для всех видов транспорта

В Омске вновь закроют на всю ночь мост им. 60-летия ВЛКСМ. Сегодня ночью, с полуночи и до пяти часов утра, на мосту будут убирать снег и проводить противогололёдную обработку. На это время по мосту не смогут проехать никакие виды транспорта.
Мост у Телецентра обычно полностью перекрывают с субботы на воскресенье. Ранее в департаменте транспорта омской мэрии также сообщали, что в случае снегопадов, мост могут перекрывать и в ночь со среды на четверг.
Ранее мы писали, что к компании, занимающейся ремонтом моста в Советском округе Омска, растёт количество судебных исков. В частности, компании вменяют срывы сроков ремонта бульвара Архитекторов и плохую уборку моста у Телецентра в зимнее время года.