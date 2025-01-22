Politico: словенцы готовятся к «эффекту Мелании» с началом нового президентского срока Трампа

Одним из тех, кто почувствовал на себя «эффект Мелании», стал словенский кинорежиссер Юрий Груден, когда решил снять первый полнометражный документальный фильм о первой леди. Он признает, что «ощутил, что значит быть частью экосистемы Трампа с точки зрения внимания, но также порой и немедленного и автоматического осуждения».