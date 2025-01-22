Politico: словенцы готовятся к «эффекту Мелании» с началом нового президентского срока Трампа

Десять лет назад съемочные группы и репортеры со всего мира съехались в Севницу, родной город Мелании Трамп, некогда известной как Кнавс, стремясь раскрыть пикантные истории о детстве женщины, которая стала первой леди США, говорится в статье.
Когда поиски западных медиа не дали никаких результатов, они обратились к типичной истории «из грязи в князи», которую часто приписывают людям, особенно женщинам, из Восточной Европы.
В своей недавно опубликованной автобиографии Мелания Трамп бросает вызов этой истории, повторяя многие из чувств, которые испытывают словенцы из-за действий и выводов западных СМИ: возмущение, разочарование и досаду.
Лавина внимания, которая внезапно и вопреки воле обрушилась на словенцев, вызвала у них шквал чувств в отношении всего, что связано с Меланией Трамп. Это и получило название «эффект Мелании».
Одним из тех, кто почувствовал на себя «эффект Мелании», стал словенский кинорежиссер Юрий Груден, когда решил снять первый полнометражный документальный фильм о первой леди. Он признает, что «ощутил, что значит быть частью экосистемы Трампа с точки зрения внимания, но также порой и немедленного и автоматического осуждения».
Реакция коллег и других людей была резкой, когда он рассказывал им, над чем работает.
Поляризация (мнений) безумно сильна, и это немедленно сказывается на вас, когда вы освещаете жизнь Мелании или Трампов в целом.
Несмотря на «эффект Мелании», жители Севницы рады за первую леди США. «Мы воспринимаем (возвращение Мелании в Белый дом) с удовлетворением и гордостью, прежде всего те граждане, которые знают семью Кнавс и являются их друзьями», — говорит Оцвирк. С инаугурацией Дональда Трампа на новый срок первоначальный шок от того, что американская первая леди говорит по-английски с акцентом, несколько притупился.
Репортажи стали более сдержанными, и журналисты и медиакомпании, похоже, поняли реальную жизнь в Словении.
Однако реакция простых словенцев на Меланию по-прежнему неоднозначна. Некоторые обижаются на нее из-за того, что она почти не проявляет интереса к своей родной стране и давно не посещала ее. «Это делает ее нетипичной словенкой», — убежден Груден.
Притом и Мелания, и ее сын Бэррон говорят на словенском языке и имеют гражданство Европейского союза (впервые американская первая леди стала гражданкой ЕС). А нынешняя глава Словении Наташа Пирц-Мусар была ее адвокатом до того, как занялась политикой. Другие же рады за Меланию и собираются с интересом наблюдать за ее жизнью в Белом доме.
В конечном счете, упрощенное освещение прошлого Мелании Трамп может свестись к классическому американскому равнодушию к сложностям — и противоречиям — Старого Света.