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Politico: словенцы готовятся к «эффекту Мелании» с началом нового президентского срока Трампа

Словения привлекла к себе внимание благодаря Мелании Трамп. Ее история известна во всем мире: деревенская девушка из коммунистической страны впервые более чем за 100 лет становится первой леди Соединенных Штатов. Однако «эффект Мелании» вызвал шквал чувств и поляризовал словенское общество, и сейчас в стране опасаются его повторения, пишет Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Десять лет назад съемочные группы и репортеры со всего мира съехались в Севницу, родной город Мелании Трамп, некогда известной как Кнавс, стремясь раскрыть пикантные истории о детстве женщины, которая стала первой леди США, говорится в статье.

Когда поиски западных медиа не дали никаких результатов, они обратились к типичной истории «из грязи в князи», которую часто приписывают людям, особенно женщинам, из Восточной Европы.

Однако большая часть жизни Мелании была «экзотизирована» специально для американской аудитории: исказили или намеренно переписали и ранние годы жизни Мелании, и ситуацию в Севнице и в Словении в целом.

В своей недавно опубликованной автобиографии Мелания Трамп бросает вызов этой истории, повторяя многие из чувств, которые испытывают словенцы из-за действий и выводов западных СМИ: возмущение, разочарование и досаду.

Лавина внимания, которая внезапно и вопреки воле обрушилась на словенцев, вызвала у них шквал чувств в отношении всего, что связано с Меланией Трамп. Это и получило название «эффект Мелании».

Одним из тех, кто почувствовал на себя «эффект Мелании», стал словенский кинорежиссер Юрий Груден, когда решил снять первый полнометражный документальный фильм о первой леди. Он признает, что «ощутил, что значит быть частью экосистемы Трампа с точки зрения внимания, но также порой и немедленного и автоматического осуждения».

Реакция коллег и других людей была резкой, когда он рассказывал им, над чем работает.

Поляризация (мнений) безумно сильна, и это немедленно сказывается на вас, когда вы освещаете жизнь Мелании или Трампов в целом.

Юрий Груден
словенский кинорежиссер

Несмотря на «эффект Мелании», жители Севницы рады за первую леди США. «Мы воспринимаем (возвращение Мелании в Белый дом) с удовлетворением и гордостью, прежде всего те граждане, которые знают семью Кнавс и являются их друзьями», — говорит Оцвирк. С инаугурацией Дональда Трампа на новый срок первоначальный шок от того, что американская первая леди говорит по-английски с акцентом, несколько притупился.

Репортажи стали более сдержанными, и журналисты и медиакомпании, похоже, поняли реальную жизнь в Словении.

Сречко Оцвирк
мэр Севницы

Однако реакция простых словенцев на Меланию по-прежнему неоднозначна. Некоторые обижаются на нее из-за того, что она почти не проявляет интереса к своей родной стране и давно не посещала ее. «Это делает ее нетипичной словенкой», — убежден Груден.

Притом и Мелания, и ее сын Бэррон говорят на словенском языке и имеют гражданство Европейского союза (впервые американская первая леди стала гражданкой ЕС). А нынешняя глава Словении Наташа Пирц-Мусар была ее адвокатом до того, как занялась политикой. Другие же рады за Меланию и собираются с интересом наблюдать за ее жизнью в Белом доме.

В конечном счете, упрощенное освещение прошлого Мелании Трамп может свестись к классическому американскому равнодушию к сложностям — и противоречиям — Старого Света.