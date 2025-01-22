Минобразования прокомментировало пожар в кстовском техникуме

«Задымление было краткосрочным и незначительным, что подтверждается отсутствием реакции на него автоматической системы пожарной сигнализации. Руководство техникума оценило ситуацию и приняло решение в связи с отсутствием опасности для обучающихся и сотрудников не прерывать учебный процесс», — заявили в министерстве образования.