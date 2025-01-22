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Премьер Беларуси Головченко сказал, кто будет работать в день выборов 26 января

Премьер Головченко ответил, кто будет работать в Беларуси в день выборов 26 января.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сказал, кто будет работать в день выборов 26 января 2025 года, сообщает БелТА.

Участвуя в досрочном голосовании на президентских выборах, глава Совмина обратил внимание на то, что основной день голосования станет важнейшим днем в общественно-политической жизни Беларуси за пятилетку. И отметил, что кандидатам придется таким образом «сдать экзамен перед народом».

При этом Головченко указал на важность того, чтобы день выборов в Беларуси прошел «собранно, организовано, спокойно и празднично». И сказал также, кто будет работать в день выборов — в воскресенье, 26 января.

— Вся вертикаль власти в эти дни работает на местах, и каждый по своей зоне ответственности обеспечивает стабильность проведения этой важнейшей общественно-политической кампании, — прокомментировал белорусский премьер.

Тем временем МИД сделал срочное заявление о вмешательстве в суверенные дела Беларуси.

А еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».