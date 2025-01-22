Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов пересчитали в Бодайбо

В Бодайбо устранили нарушения в сфере тарифного регулирования. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, оказалось, что при установлении и применении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2022 — 2024 учитывались экономически необоснованные доходы, в том числе полученные с нарушением законодательства.