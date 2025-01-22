Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов пересчитали в Бодайбо

В Бодайбо устранили нарушения в сфере тарифного регулирования. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, оказалось, что при установлении и применении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2022 — 2024 учитывались экономически необоснованные доходы, в том числе полученные с нарушением законодательства.
— В связи с этим правоохранители внесли представление об устранении нарушений законодательства о тарифном регулировании в этой сфере, — рассказали в ведомстве.
В итоге на 2022−2026 годы исключили необоснованные расходы, а это значит, что удалось сэкономить более 900 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в центре Иркутска снесли незаконно установленный ларек. А бизнесмена, которому принадлежал павильон, привлекли к административной ответственности и оштрафовали.