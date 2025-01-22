В Омской области на 45% снизилось число выявленных поддельных банкнот

В Банке России посоветовали внимательно следить за сдачей, которую вам дают в магазинах и киосках. При подозрении на получение сомнительной купюры, специалисты рекомендуют сразу же вернуть банкноту. На кассе или в банке проверят ее на качество, и в случае, если купюра действительно фальшивая, — составят акт. Если вдруг вы не помните, откуда у вас подозрительная наличность, — обратитесь в полицию. Ни в коем случае нельзя пытаться рассчитаться купюрой, это может привести к возникновению уголовной ответственности за подделку.