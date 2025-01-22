В Омской области на 45% снизилось число выявленных поддельных банкнот

В Омской области практически в два раза снизилось число выявленных поддельных купюр. Так в 2024 году было зафиксировано всего 33 таких случая, тогда как в 2023 поделок было 60. Интересно, что даже самые популярные банкноты подделывают уже не так часто, как раньше.
Если еще в 2023 году подделки в пять тысяч рублей были изъяты из оборота 30 раз, то в 2024 году их было обнаружено всего 16. Количество поддельных купюр по тысячи рублей также уменьшилось с 19 до 10 штук. Однако, это не значит, что их совсем нет.
«Положительная тенденция снижения количества выявленных подделок сохраняется уже несколько лет, но это не означает, что мы должны ослабить бдительность», — рассказал заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.
В Банке России посоветовали внимательно следить за сдачей, которую вам дают в магазинах и киосках. При подозрении на получение сомнительной купюры, специалисты рекомендуют сразу же вернуть банкноту. На кассе или в банке проверят ее на качество, и в случае, если купюра действительно фальшивая, — составят акт. Если вдруг вы не помните, откуда у вас подозрительная наличность, — обратитесь в полицию. Ни в коем случае нельзя пытаться рассчитаться купюрой, это может привести к возникновению уголовной ответственности за подделку.
Отмечается, что в 2025 году в регионе не было выявлено ни одной подделки бумажных денег. Ранее мы писали, как фальшивомонетчики в Омске пытались сбыть фальшивые купюры.