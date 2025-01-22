Кто такой душнила: объясняем простыми словами и с примерами

К тому же, душные люди могут не понимать, как взаимодействовать с другими. Это может быть вызвано неумением распознавать эмоции окружающих или проблемами самого человека — например, расстройством аутистического спектра или синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Душный человек может просто не осознавать последствий своих слов и поступков. Такие особенности делают общение с ним не только трудным, но иногда и конфликтным. Полное отсутствие тактильного контакта и навыков эмпатии приводит к тому, что душный человек не может понять, когда его слова и действия становятся неуместными.