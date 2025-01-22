Министр образования Иванец высказался о досрочном голосовании студентов

Министр образования Андрей Иванец высказался о досрочном голосовании студентов на президентских выборах, сообщил телеграм-канал ведомства.
Голосуя досрочно на выборах президента, глава Минобразования отметил, что его личной традицией является голосование досрочно.
— Потом в последующем можно выходные спокойно провести с семьей, посвятить время работе, своим делам, — отметил министр.
Также Иванец сказал активно досрочно на выборах голосуют и студенты. Он отметил, что на данный момент у многих студентов идет сессия и не каждый может поехать домой, чтобы проголосовать на выборах. И поэтому для студентов создали необходимые комфортные условия, чтобы проживающие в общежитиях могли спокойно проголосовать, не отвлекаясь от учебы в удобное время, как досрочно, так и в день выборов.
— Современная молодежь активно вовлечена в повестку дня, — заключил министр.
Также премьер Беларуси Головченко сказал, кто будет работать в день выборов 26 января.
Тем временем МИД сделал срочное заявление о вмешательстве в суверенные дела Беларуси.
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