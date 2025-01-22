Министр образования Иванец высказался о досрочном голосовании студентов

Также Иванец сказал активно досрочно на выборах голосуют и студенты. Он отметил, что на данный момент у многих студентов идет сессия и не каждый может поехать домой, чтобы проголосовать на выборах. И поэтому для студентов создали необходимые комфортные условия, чтобы проживающие в общежитиях могли спокойно проголосовать, не отвлекаясь от учебы в удобное время, как досрочно, так и в день выборов.