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Министр образования Иванец высказался о досрочном голосовании студентов

Глава Минобразования сказал о досрочном голосовании студентов на выборах президента Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец высказался о досрочном голосовании студентов на президентских выборах, сообщил телеграм-канал ведомства.

Голосуя досрочно на выборах президента, глава Минобразования отметил, что его личной традицией является голосование досрочно.

— Потом в последующем можно выходные спокойно провести с семьей, посвятить время работе, своим делам, — отметил министр.

Также Иванец сказал активно досрочно на выборах голосуют и студенты. Он отметил, что на данный момент у многих студентов идет сессия и не каждый может поехать домой, чтобы проголосовать на выборах. И поэтому для студентов создали необходимые комфортные условия, чтобы проживающие в общежитиях могли спокойно проголосовать, не отвлекаясь от учебы в удобное время, как досрочно, так и в день выборов.

— Современная молодежь активно вовлечена в повестку дня, — заключил министр.

Также премьер Беларуси Головченко сказал, кто будет работать в день выборов 26 января.

Тем временем МИД сделал срочное заявление о вмешательстве в суверенные дела Беларуси.

А еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».