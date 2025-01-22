Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане школьникам заплатят за успехи в физике, математике и информатике

На выплату смогут претендовать 200 учеников.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане хотят выплачивать премии школьникам за активное и результативное изучение физики, математики и информатики. Соответствующий проект постановления республиканского Кабмина находится на антикоррупционной экспертизе.

Планируется, что на выплату смогут претендовать 200 учеников: по 50 детей с 5 по 7 класс и с 8 по 9 класс, а также 100 старшеклассников. Получить премию смогут участники физики-математических кружков, профильных олимпиад, форум, фестивалей и не только. При отборе также будет учитываться успеваемость и рекомендация от школы. Размер выплаты может составить 57,5 тысячи рублей.

Напомним, в Татарстане в 2025 году в рамках нацпроектов построят две школы и два детсада.

образование