В Татарстане школьникам заплатят за успехи в физике, математике и информатике

Планируется, что на выплату смогут претендовать 200 учеников: по 50 детей с 5 по 7 класс и с 8 по 9 класс, а также 100 старшеклассников. Получить премию смогут участники физики-математических кружков, профильных олимпиад, форум, фестивалей и не только. При отборе также будет учитываться успеваемость и рекомендация от школы. Размер выплаты может составить 57,5 тысячи рублей.