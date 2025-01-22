На трассах в Омской области продлили ограничение движения из-за непогоды

В Омской области продлили ограничение движения на дорогах из-за плохих погодных условий. Ограничения будут действовать ориентировочно до 18:00 часов 22 января.
Закрыты участки федеральных и региональных дорог, в том числе:
- Р-402 с 375+805 по 611+142 километры;
- Р-254 «Иртыш» Южный обход города Омска с 781+525 по 821+300 километры;
- Р-254 «Иртыш» с 655+334 по 947+666 километры;
- А-320 с 13+503 по 192+857 километры в границах Омской области;
- Окружная дорога г. Омска, участок Фёдоровка — Александровка (транспортная развязка на пересечении с автомобильной дорогой Р-254 «Иртыш»).
Ограничения также касаются дорог в нескольких районах области, таких как Павлоградский, Русско-Полянский, Одесский и другие. На трассах наблюдаются сильные снежные заносы и гололёд.
На дорогах региона водители сталкиваются с трудностями, а в Омске также наблюдаются пробки из-за ДТП. По состоянию на 16:00 часов 22 января Госавтоинспекция зарегистрировала более 100 аварий. Основной причиной происшествий стали нарушения ПДД, включая превышение скорости, неправильное маневрирование и несоблюдение безопасной дистанции.