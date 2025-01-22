На трассах в Омской области продлили ограничение движения из-за непогоды

На дорогах региона водители сталкиваются с трудностями, а в Омске также наблюдаются пробки из-за ДТП. По состоянию на 16:00 часов 22 января Госавтоинспекция зарегистрировала более 100 аварий. Основной причиной происшествий стали нарушения ПДД, включая превышение скорости, неправильное маневрирование и несоблюдение безопасной дистанции.