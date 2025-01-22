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В Перми временно ограничат движение транспорта по улице Мира

Это связано с проведением ремонтных работ участка теплосети.

Источник: Комсомольская правда

В Индустриальном районе Перми временно ограничат движение для всех видов транспорта по улице Мира. Закроют проезд по двум полосам дороги на перекрестке с улицей 9 Мая при движении в сторону улицы Советской Армии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение будет действовать с 23.00 24 января до 6.00 27 января. Закрытие движения связано с проведением ремонтных работ участка теплосети.

Автомобилистам рекомендуют быть более внимательными, а также заранее выбирать пути объезда и планировать маршрут следования.