В Перми временно ограничат движение транспорта по улице Мира

В Индустриальном районе Перми временно ограничат движение для всех видов транспорта по улице Мира. Закроют проезд по двум полосам дороги на перекрестке с улицей 9 Мая при движении в сторону улицы Советской Армии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничение будет действовать с 23.00 24 января до 6.00 27 января. Закрытие движения связано с проведением ремонтных работ участка теплосети.
Автомобилистам рекомендуют быть более внимательными, а также заранее выбирать пути объезда и планировать маршрут следования.