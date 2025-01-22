В Перми временно ограничат движение транспорта по улице Мира

В Индустриальном районе Перми временно ограничат движение для всех видов транспорта по улице Мира. Закроют проезд по двум полосам дороги на перекрестке с улицей 9 Мая при движении в сторону улицы Советской Армии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.