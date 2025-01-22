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Трасса «Алексеевское-Альметьевск» в Татарстане станет платной с конца февраля

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан со ссылкой на концессионера АО «Автострада», ввод платы за проезд по автомобильной дороге Алексеевское — Альметьевск намечен на конец февраля 2025 года.

Точную дату объявят позднее.

Согласно информации, за последние 10 дней по трассе проехало 32,495 тыс. автомобилей, из них в Альметьевск — 16,133 тыс; в Алексеевское — 16,362 тыс.

Напомним, магистраль была открыта 26 декабря 2024 года. Сейчас она работает в режиме тестовой эксплуатации оборудования, а проезд бесплатный. Максимальное количество поездок за сутки зафиксировано 6 января — 6,482 тыс. машин.

Как сообщалось ранее, дорогу Алексеевское — Альметьевск строили с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Ее общая протяженность — порядка 145 км. В зоне её тяготения планируется возвести около 719 тыс. кв. м нового жилья до 2038 года.

Трасса способствует развитию связи между Казанской, Альметьевской агломерациями и Оренбургом, сокращая время в пути, а также обеспечивает более короткий маршрут в Казахстан и Среднюю Азию.