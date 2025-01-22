Трасса «Алексеевское-Альметьевск» в Татарстане станет платной с конца февраля

Точную дату объявят позднее.
Согласно информации, за последние 10 дней по трассе проехало 32,495 тыс. автомобилей, из них в Альметьевск — 16,133 тыс; в Алексеевское — 16,362 тыс.
Напомним, магистраль была открыта 26 декабря 2024 года. Сейчас она работает в режиме тестовой эксплуатации оборудования, а проезд бесплатный. Максимальное количество поездок за сутки зафиксировано 6 января — 6,482 тыс. машин.
Как сообщалось ранее, дорогу Алексеевское — Альметьевск строили с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Ее общая протяженность — порядка 145 км. В зоне её тяготения планируется возвести около 719 тыс. кв. м нового жилья до 2038 года.
Трасса способствует развитию связи между Казанской, Альметьевской агломерациями и Оренбургом, сокращая время в пути, а также обеспечивает более короткий маршрут в Казахстан и Среднюю Азию.