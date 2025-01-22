В Башкирии ударят 32-градусные морозы

В Башкирии ожидаются сильные морозы. О них предупреждает МЧС республики.
По информации ведомства, столбики термометров завтра, 23 января, покажут −32 градуса. На дорогах Башкирии образуется гололед, также водителей предупреждают о дымке, из-за которой видимость ухудшится до 1−2 км.
Ветер сменит направление на южное, юго-западное, ночью скорость воздушного потока достигнет 3−8 м/с, днем 9−14 м/с.
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