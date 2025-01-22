Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ударят 32-градусные морозы

Жителей Башкирии предупредили о сильном морозе и гололеде.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаются сильные морозы. О них предупреждает МЧС республики.

По информации ведомства, столбики термометров завтра, 23 января, покажут −32 градуса. На дорогах Башкирии образуется гололед, также водителей предупреждают о дымке, из-за которой видимость ухудшится до 1−2 км.

Ветер сменит направление на южное, юго-западное, ночью скорость воздушного потока достигнет 3−8 м/с, днем 9−14 м/с.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.