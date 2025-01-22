В Омской области Россельхознадзор «перехватил» обоз с лошадьми

Специалисты управления Россельхознадзора по Омской области пресекли незаконную перевозку четырех лошадей из Тевриза в Омск. При себе у хозяина мини-стада не оказалось необходимых документов о состоянии здоровья животных.
Специалисты выяснили, что мужчина приобрел лошадей для дальнейшей транспортировки в Омск. Несмотря на регистрацию коней в системе «Хорриот», их перевозка осуществлялась без необходимых медицинских документов о состоянии здоровья. Такие справки выдаются специально для транспортировки сельскохозяйственных животных из одного места размещения в другое.
«При любом перемещении сельскохозяйственных животных необходимы ветеринарные документы, подтверждающие их здоровье и благополучие по заразным болезням», — прокомментировал ситуацию замруководителя Управления Россельхознадзора по Омской области Алексей Харин.
Лошадей направили на карантин, их разрешат вывезти только после оформления необходимых разрешений. Также хозяину лошадей выписано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Материалы направлены в Главное управление ветеринарии Омской области.
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