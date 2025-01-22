В Омской области Россельхознадзор «перехватил» обоз с лошадьми

Специалисты выяснили, что мужчина приобрел лошадей для дальнейшей транспортировки в Омск. Несмотря на регистрацию коней в системе «Хорриот», их перевозка осуществлялась без необходимых медицинских документов о состоянии здоровья. Такие справки выдаются специально для транспортировки сельскохозяйственных животных из одного места размещения в другое.