Мэрия Перми ответила на жалобы жителей города на мусор возле купели в пруду

Администрация Перми ответила в комментарии perm.aif.ru на жалобы жителей города на мусор, который остался возле купели на Мотовилихинском пруду.
Ранее perm.aif.ru рассказывал о жалобах пермяков, которые опубликовали сразу несколько телеграм-каналов. В посте, который изначально написал активист Сергей Сюзев, рассказывалось о мусоре, который остался возле купели после крещенских купаний. По словам мужчины, люди бросили нижнее бельё, бутылки и банки от спиртного и другой мелкий мусор. Также активист утверждает, что на месте были разломаны ледяные скульптуры. Уцелел только православный крест.
Сайт perm.aif.ru запросил комментарий в администрации Перми. В мэрии ответили на жалобы жителей города и сообщили, что после купаний мусора на месте не было.
«Мусор с места проведения мероприятия был вывезен сразу после его окончания. 19 января глава района вместе со специалистами отдела благоустройства провели проверку территории, мусора обнаружено не было. Сегодня специалист снова посетил место для повторной проверки, которая также подтвердила отсутствие мусора», — рассказали в администрации perm.aif.ru.
Кроме того, в муниципалитете рассказали, что кроме креста, упомянутого в посте, ледяных скульптур на месте не было установлено.
«На территории изначально находился один ледяной крест, сохранившийся в неизменном виде. Другие ледяные скульптуры отсутствовали», — заключили в мэрии Перми.