Мэрия Перми ответила на жалобы жителей города на мусор возле купели в пруду

Ранее perm.aif.ru рассказывал о жалобах пермяков, которые опубликовали сразу несколько телеграм-каналов. В посте, который изначально написал активист Сергей Сюзев, рассказывалось о мусоре, который остался возле купели после крещенских купаний. По словам мужчины, люди бросили нижнее бельё, бутылки и банки от спиртного и другой мелкий мусор. Также активист утверждает, что на месте были разломаны ледяные скульптуры. Уцелел только православный крест.