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В центре Воронежа закрыли квест-комнату из-за нарушений правил пожарной безопасности

Организация располагалась в подвале многоэтажки.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы приостановили работу квест-комнаты в центре города из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Об этом рассказали в УФССП по региону 22 января.

Ранее в организацию с проверкой нагрянула прокуратура. Квест-комната, где предлагались развлекательные услуги, находилась в подвальном помещении многоквартирного дома. И принадлежала индивидуальному предпринимателю. Итоги проверки были переданы в суд, а тот решил приостановить деятельность квеста для безопасности посетителей.

— Сотрудник регионального управления Федеральной службы судебных приставов уведомила предпринимателя и немедленно вышла по указанному в исполнительном листе адресу. Организация прекратила свою работу, — подытожили в УФССП региона.