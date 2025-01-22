В центре Воронежа закрыли квест-комнату из-за нарушений правил пожарной безопасности

Ранее в организацию с проверкой нагрянула прокуратура. Квест-комната, где предлагались развлекательные услуги, находилась в подвальном помещении многоквартирного дома. И принадлежала индивидуальному предпринимателю. Итоги проверки были переданы в суд, а тот решил приостановить деятельность квеста для безопасности посетителей.