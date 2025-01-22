Старинные книги и швейная машинка. Гродненские таможенники предотвратили вывоз культурных ценностей

Через пункт пропуска «Бенякони» из Беларуси в Литву следовал гражданин Германии, который задекларировал только свое авто в целях обратного вывоза. Осмотрев перемещаемые гражданином личные вещи, гродненские таможенники обнаружили 16 печатных изданий 1885−1922 годов выпуска и швейную машинку 1904 года изготовления с явными признаками культурных ценностей. Экспертиза этих предметов подтвердила, что они относятся к категории культурных ценностей.