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Старинные книги и швейная машинка. Гродненские таможенники предотвратили вывоз культурных ценностей

22 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вывоз из Беларуси культурных ценностей предотвратили сотрудники Гродненской региональной таможни. Об этом БЕЛТА сообщили в ГТК.

Источник: ГТК

Через пункт пропуска «Бенякони» из Беларуси в Литву следовал гражданин Германии, который задекларировал только свое авто в целях обратного вывоза. Осмотрев перемещаемые гражданином личные вещи, гродненские таможенники обнаружили 16 печатных изданий 1885−1922 годов выпуска и швейную машинку 1904 года изготовления с явными признаками культурных ценностей. Экспертиза этих предметов подтвердила, что они относятся к категории культурных ценностей.

Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Предметы старины изъяты до решения суда.

таможня