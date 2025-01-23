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Кроссворд на 23 января 2025

23 января отмечается неофициальный праздник — Международный день пирога. Наш кроссоврд позволит вам вспомнить разнообразие начинок и форм этого вкусного блюда.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Интересные факты о пирогах, которые вы могли не знать:

1. Использование теста в качестве упаковки для продуктов было распространено в древности, в том числе и в Европе. Тесто при этом не предназначалось для употребления в пищу, только начинка. Внутри тестовой «формы» могли храниться разнообразные продукты: от мяса до фруктов. Перед подачей на стол содержимое извлекали, а тесто выбрасывали. Поскольку тесто служило только контейнером, уникальных рецептов его приготовления не существовало.

2. В Великобритании в городе Уиган с 1992 года проводится чемпионат по поеданию пирогов. На первых этапах соревнования участники пытались съесть, как можно больше пирогов за ограниченное время. С 2006 года победителем становится участник, который быстрее других съедает один пирог.

3. В 1644 году в Англии был введён запрет на пироги, а также другие рождественские блюда и напитки (эль, индейка). Оливер Кромвель, инициатор запрета, считал эту выпечку проявлением язычества. Запрет действовал 16 лет и был отменён в 1660 году.