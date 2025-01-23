Кроссворд на 23 января 2025

1. Использование теста в качестве упаковки для продуктов было распространено в древности, в том числе и в Европе. Тесто при этом не предназначалось для употребления в пищу, только начинка. Внутри тестовой «формы» могли храниться разнообразные продукты: от мяса до фруктов. Перед подачей на стол содержимое извлекали, а тесто выбрасывали. Поскольку тесто служило только контейнером, уникальных рецептов его приготовления не существовало.